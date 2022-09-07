Еврокомиссия предложила Украине дополнительную помощь в объёме €5 млрд

Еврокомиссия предложила выделить Украине дополнительную финансовую помощь в объёме €5 млрд, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Ситуация на Украине требует нашей полной поддержки. Сегодня Европейская комиссия предлагает выделить стране дополнительную макрофинансовую помощь в размере €5 млрд», — написала она в Twitter.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что украинская сторона ожидает поступления новых средств от ЕС, помимо уже поступившего транша Европейской комиссии в размере €1 млрд.

По его словам, потери Украины от военных действий составили $326 млрд.

Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер 5 сентября сообщил, что ЕК и Украина подписали документ о выделении Киеву ещё €500 млн помощи.