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Премьер Украины Шмыгаль призвал ЕС запретить выдачу виз российским студентам и туристам

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью агентству DPA призвал Европейский союз запретить выдачу виз российским студентам и туристам.
Премьер Украины Шмыгаль призвал ЕС запретить выдачу виз российским студентам и туристам
  • globallookpress.com
  • © Christophe Gateau/dpa

Отмечается, что, по его мнению, невозможно разделить россиян на «хороших и плохих», поэтому надо ввести запрет абсолютно для всех граждан России.

«Необходимо устроить холодный душ российскому обществу — в форме запрета на выдачу виз туристам и студентам», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он добавил, что украинская сторона настойчиво ожидает поступления новых средств от ЕС, помимо уже поступившего транша Европейской комиссии в размере €1 млрд.

«Мы ожидаем еще €5 млрд в сентябре этого года», — уточнил он.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что главы МИД 27 стран ЕС решили заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией.

В МИД России заявили, что Москва оставляет за собой право на ответные меры в связи с решением ЕС о приостановке соглашения об упрощённой выдаче виз.

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