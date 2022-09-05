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ЕК и Украина подписали документ о выделении Киеву ещё €500 млн

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Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что ЕК и Украина подписали документ о выделении Киеву ещё €500 млн помощи.
ЕК и Украина подписали документ о выделении Киеву ещё €500 млн
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе.

«Еврокомиссия и Украина подписали сегодня новую программу бюджетной поддержки в размере €500 млн в рамках обязательств, озвученных председателем фон дер Ляйен в рамках кампании «Поддержи Украину» в апреле и международной конференции доноров на высоком уровне в мае в Варшаве», — цитирует его ТАСС.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что украинская сторона ожидает поступления новых средств от ЕС, помимо уже поступившего транша Европейской комиссии в размере €1 млрд.

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