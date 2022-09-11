Die Welt: европейский кризис происходит по сценарию упадка Древнего Рима

Европа переживает упадок, схожий с падением Римской империи. Такое мнение в статье для Die Welt выразил аналитик Даниэль Эккерт.

Эккерт отметил, что история развала Рима имеет множество последовательных совпадений с кризисом Евросоюза.

В качестве примеров он привёл инфляцию, попытки властей контролировать рынок, а также зависимость от свободного передвижения товаров, услуг и капитала.

«Германия дважды пострадала от двух пересекающихся кризисов, потому что, как страна-экспортёр, страна больше зависит от безопасных торговых путей, чем почти любая другая страна. Как и в Римской империи 2 тыс. лет назад, наше процветание в значительной степени обусловлено свободным движением товаров и услуг, в то время как перебои с поставками и другие сбои замедляют процветание», — пояснил Эккерт.

Ранее доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев заявил о риске распада еврозоны при отказе от поддержки бедных стран Евросоюза.

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что государственный долг стран зоны евро достиг 97% суммарного ВВП в результате вереницы кризисов.