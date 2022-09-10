военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Spiked: еврозона находится в уязвимом положении из-за энергокризиса в Германии

Короткая ссылка
Последствия энергокризиса в Германии окажут воздействие на всю еврозону. Об этом пишет корреспондент издания Spiked Сабина Бепплер-Шпаль.
Spiked: еврозона находится в уязвимом положении из-за энергокризиса в Германии
  • AP

«Еврозона настолько сильно зависит от ФРГ, что последствия экономических потрясений, с которыми Германия сейчас сталкивается, скоро будут ощущаться по всему континенту», — отметила она.

Автор статьи подчёркивает, что ФРГ оставалась единственной крупной страной еврозоны с «неизменно положительным сальдо торгового баланса». 

«Поэтому неудивительно, что по мере того, как слабеет ФРГ, евро быстро теряет в цене не только по отношению к доллару, но и даже по отношению к швейцарскому франку», — пишет журналист.

Ранее доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев заявил о риске распада еврозоны при отказе от поддержки бедных стран Евросоюза.

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что государственный долг стран зоны евро достиг 97% суммарного ВВП в результате вереницы кризисов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить