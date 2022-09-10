Spiked: еврозона находится в уязвимом положении из-за энергокризиса в Германии

Последствия энергокризиса в Германии окажут воздействие на всю еврозону. Об этом пишет корреспондент издания Spiked Сабина Бепплер-Шпаль.

«Еврозона настолько сильно зависит от ФРГ, что последствия экономических потрясений, с которыми Германия сейчас сталкивается, скоро будут ощущаться по всему континенту», — отметила она.

Автор статьи подчёркивает, что ФРГ оставалась единственной крупной страной еврозоны с «неизменно положительным сальдо торгового баланса».

«Поэтому неудивительно, что по мере того, как слабеет ФРГ, евро быстро теряет в цене не только по отношению к доллару, но и даже по отношению к швейцарскому франку», — пишет журналист.

Ранее доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев заявил о риске распада еврозоны при отказе от поддержки бедных стран Евросоюза.

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что государственный долг стран зоны евро достиг 97% суммарного ВВП в результате вереницы кризисов.