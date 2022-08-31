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Экономист Перепелица заявил, что нежелание Польши перейти на евро грозит распадом ЕС

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Нежелание Польши перейти на евро вместе с предложением Варшавы разрешить странам еврозоны вернуться к использованию нацвалют может привести к распаду ЕС, заявил завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

По мнению эксперта, также толчком к разрушению ЕС могут стать недружественные действия со стороны Польши в адрес Германии — речь идёт о призывах политиков к возвращению утраченных в период Второй мировой войны территорий. 

В комментарии агентству «Прайм» Перепелица также отметил, что после Великобритании из Евросоюза могут выйти Польша и Венгрия из-за консервативных взглядов, что переформатирует или расформирует союз вовсе.

«Есть большая вероятность что после выхода очередной страны из ЕС начнется так называемая цепная реакция», — сказал он.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил, что в Евросоюзе есть раскол из-за ситуации вокруг Украины, он может привести к внутреннему взрыву в объединении.

В июле газета Der Tagesspiegel со ссылкой на данные исследовательской компании Forsa сообщала, что кризис на Украине выявил разрыв во взглядах между жителями Восточной и Западной Германии, который ранее почти нельзя было увидеть по любым другим вопросам.

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