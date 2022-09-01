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Экономист Григорьев заявил о риске распада еврозоны

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Доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев заявил о риске распада еврозоны при отказе от поддержки бедных стран Евросоюза.
Экономист Григорьев заявил о риске распада еврозоны
  • Gettyimages.ru

«Щедрость стран ядра Евросоюза, уместная в годы экономического роста, уступает место жёсткому прагматизму и экономии, которые более чем уместны сейчас, в эпоху кризиса, усиленного сначала пандемией коронавируса, в теперь ещё и обратным эффектом от антироссийских санкций», — заявил он в беседе с агентством «Прайм».

Григорьев отметил, что при мягком сценарии распада в еврозоне останутся такие страны, как Франция, Германия, Италия, Австрия, Бельгия, Люксембург и Нидерланды.

В случае же жёсткого распада национальный экономический суверенитет стран будет полностью восстановлен.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил, что в Евросоюзе раскол из-за ситуации вокруг Украины, который может привести к внутреннему взрыву в объединении.

В свою очередь, завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Перепелица выразила мнение, что нежелание Польши перейти на евро вместе с предложением Варшавы разрешить странам еврозоны вернуться к использованию нацвалют может привести к распаду ЕС.

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