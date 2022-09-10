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В Гааге госпитализировали бывшего командующего боснийскими сербами Младича

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Бывшего командующего армией сербов Боснии и Герцеговины генерала Ратко Младича госпитализировали в тяжёлом состоянии в Гааге из-за проблем с сердцем. Об этом сообщил его сын Дарко Младич.
В Гааге госпитализировали бывшего командующего боснийскими сербами Младича
  • Gettyimages.ru

«Его госпитализировали в тюремную больницу с симптомами общей слабости, обнаружили воспаление лёгких и ослабленное сердце, появились шумы», — приводит ТАСС его слова.

Младич-младший уточнил, что в настоящее время продолжается обследование.

«Состояние тяжёлое, нам пообещали предоставить результаты самое позднее до понедельника», — сказал он.

Ранее апелляционная палата трибунала в Гааге подтвердила пожизненный приговор Младичу.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала данный приговор предвзятым и лицемерным

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