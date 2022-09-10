В Гааге госпитализировали бывшего командующего боснийскими сербами Младича

Бывшего командующего армией сербов Боснии и Герцеговины генерала Ратко Младича госпитализировали в тяжёлом состоянии в Гааге из-за проблем с сердцем. Об этом сообщил его сын Дарко Младич.

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