Захарова прокомментировала решение трибунала по Младичу

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала предвзятым и лицемерным обвинительный приговор бывшему командующему боснийских сербов генералу Ратко Младичу.
Захарова прокомментировала решение трибунала по Младичу
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Приговор Ратко Младичу вновь продемонстрировал, что деятельность международных механизмов привлечения к ответственности виновных в преступлениях в период гражданской войны в бывшей Югославии на практике характеризуется предвзятостью по отношению к одной из сторон конфликта», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

Она отметила, что обвинительный приговор Младичу «выглядит лицемерным на фоне оправдания «гаагским правосудием» других участников конфликта тех лет, таких как хорватский генерал А. Готовина, косовар Р. Харадинай и бошнякский полевой командир Н. Орич».

По её словам, процесс над Младичем «сопровождался пренебрежением его базовыми правами как обвиняемого». 

Ранее сообщалось, что апелляционная палата трибунала в Гааге подтвердила пожизненный приговор бывшему командующему армией сербов Боснии и Герцеговины Ратко Младичу.

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