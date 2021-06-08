Апелляционная палата трибунала в Гааге подтвердила приговор Младичу

Короткая ссылка
Апелляционная палата трибунала в Гааге подтвердила пожизненный приговор бывшему командующему армией сербов Боснии и Герцеговины Ратко Младичу.
Апелляционная палата трибунала в Гааге подтвердила приговор Младичу
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на апелляционную палату Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов.

При этом палата подтвердила, что бывший командующий армией боснийских сербов генерал Ратко Младич не виновен в геноциде.

В ноябре 2017 года Ратко Младич по решению Международного трибунала по бывшей Югославии был приговорён к пожизненному лишению свободы за военные преступления, совершённые в 1992—1995 годах в Боснии и Герцеговине.

Он был арестован в Сербии в мае 2011 года и экстрадирован в Гаагу.

Ранее Младича прооперировали в Гааге. В начале марта 2020 года врачи обнаружили у него опухоль.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить