Апелляционная палата трибунала в Гааге подтвердила приговор Младичу

Апелляционная палата трибунала в Гааге подтвердила пожизненный приговор бывшему командующему армией сербов Боснии и Герцеговины Ратко Младичу.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на апелляционную палату Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов.

При этом палата подтвердила, что бывший командующий армией боснийских сербов генерал Ратко Младич не виновен в геноциде.

В ноябре 2017 года Ратко Младич по решению Международного трибунала по бывшей Югославии был приговорён к пожизненному лишению свободы за военные преступления, совершённые в 1992—1995 годах в Боснии и Герцеговине.

Он был арестован в Сербии в мае 2011 года и экстрадирован в Гаагу.

Ранее Младича прооперировали в Гааге. В начале марта 2020 года врачи обнаружили у него опухоль.