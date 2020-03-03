Сын генерала Младича сообщил об обнаружении опухоли у отца

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Дарко Младич, сын бывшего командующего армией сербов Боснии и Герцеговины Ратко Младича, заявил, что врачи обнаружили у его отца опухоль.
Сын генерала Младича сообщил об обнаружении опухоли у отца
  • Reuters

«Была проведена колоноскопия, в результате которой обнаружили опухоль. В настоящий момент нас оповестили, что это не раковая опухоль, но она может развиться в раковую, поэтому нужна операция, операция обязательна. В настоящий момент он должен быть срочно госпитализирован», — цитирует Дарко ТАСС.

По словам сына Ратко Младича, защита его отца требует отложить слушание, назначенное на 17—18 марта, потому что операция и проблемы с когнитивными способностями ставят вопрос о том, способен ли вообще генерал участвовать в судебном процессе.

«Защита попросила создать медицинскую комиссию широкого профиля, чтобы осмотреть его и сделать вывод, готов ли он к суду в дальнейшем», — отметил он.

В ноябре 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии приговорил Младича к пожизненному лишению свободы за военные преступления, совершённые в 1992—1995 годах в Боснии и Герцеговине.

В феврале 2018 года защита бывшего командира армии боснийских сербов подала апелляцию об отмене пожизненного приговора и возобновлении процесса.

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