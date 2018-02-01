Защита генерала Младича подала апелляцию об отмене приговора

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Защита бывшего командира армии боснийских сербов Ратко Младича подала апелляцию об отмене пожизненного приговора и возобновлении процесса.

«В связи с серьёзностью состояния здоровья направлен запрос о временном освобождении генерала Младича для его лечения в Сербии. Здоровье Младича делало невозможным его участие в процессе. Мы подали апелляцию об отмене приговора и о продолжении процесса после лечения», — цитирует ТАСС адвоката Драгана Иветича.

22 ноября Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге приговорил Младича к пожизненному лишению свободы за военные преступления, совершённые в 1992—1995 годах в Боснии и Герцеговине.

В МИД России назвали политизированным приговор Младичу.

Ратко Младич был арестован в Сербии в мае 2011 года и экстрадирован в Гаагу. 

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