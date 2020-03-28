Ратко Младича прооперировали в Гааге

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Бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича, который был осуждён за военные преступления, прооперировали в Гааге. Об этом рассказал его сын Дарко.
Ратко Младича прооперировали в Гааге
  • Reuters

«Нам без всякого предупреждения сообщили сегодня, что он направлен на операцию в больничный блок», — цитирует его РИА Новости.

Также он добавил, что Младич пришёл в сознание после операции. 

В начале марта Дарко Младич сообщил, что врачи обнаружили у его отца опухоль.

В ноябре 2017 года Ратко Младич по решению Международного трибунала по бывшей Югославии был приговорён к пожизненному лишению свободы за военные преступления, совершённые в 1992—1995 годах в Боснии и Герцеговине.

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