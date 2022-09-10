Экономист Черников: ЕС ждут проблемы в сельском хозяйстве

Европейский союз может столкнуться с проблемами в сельском хозяйстве из-за санкций и засухи, заявил доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников.

По его словам, сокращение урожая и проблемы с зерном в Европе приведут к росту цен на ряд товаров.

Он отметил, что раньше подобные проблемы решались при помощи международной торговли.

«Сейчас же из-за роста стоимости логистики, экономических сложностей, роста цен на энергию и нелепых санкционных самоограничений эта система может нарушиться», — приводит слова Черникова агентство «Прайм».

Ранее президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума заявил, что Запад обманул нуждающиеся в продовольствии страны с вывозом зерна с Украины.

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев отметил, что суда с зерном с Украины идут не в нуждающиеся страны, а в западные государства.