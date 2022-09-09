Полянский: многие страны не готовы поддерживать антироссийские инициативы Запада

Многие страны не намерены поддерживать западные инициативы, направленные против России. Об этом заявил первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский в эфире телеканала «Россия 1».

Полянский подчеркнул, что инициированная Соединёнными Штатами в начале специальной военной операции на Украине антироссийская коалиция начинает распадаться.

«Многие страны не готовы поддерживать антироссийские инициативы, они понимают, что украинский кризис гораздо более нюансирован, чем то, как это пытаются преподать наши западные партнёры», — цитирует его РИА Новости.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в Евросоюзе существует раскол из-за ситуации вокруг Украины и он может привести к внутреннему взрыву в объединении.

Как передавало агентство Bloomberg, лишь половина государств G20 присоединились к санкциям против России.