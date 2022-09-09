Путин заявил, что Россия за четыре месяца текущего года экспортировала 7 млн т удобрений
«За четыре месяца текущего года Россия поставила за границу 7 млн т удобрений — это калийные, азотные, сложные удобрения смешанные», — заявил он на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.
Путин добавил, что около 3 млн т направили в страны Азии, Африки и Латинской Америки.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал лукавыми заявления западных стран о том, что санкции не распространяются на российское продовольствие и удобрения.