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Путин заявил, что Россия за четыре месяца текущего года экспортировала 7 млн т удобрений

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия за четыре месяца текущего года поставила зарубежным странам 7 млн т удобрений.

«За четыре месяца текущего года Россия поставила за границу 7 млн т удобрений — это калийные, азотные, сложные удобрения смешанные», — заявил он на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.

Путин добавил, что около 3 млн т направили в страны Азии, Африки и Латинской Америки.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал лукавыми заявления западных стран о том, что санкции не распространяются на российское продовольствие и удобрения.

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