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Песков назвал лукавыми заявления Запада о нераспространении санкций на российские товары

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Заявления западных стран о том, что санкции не распространяются на российское продовольствие, являются лукавыми. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков назвал лукавыми заявления Запада о нераспространении санкций на российские товары
  • РИА Новости

«Мы слышали весьма и весьма лукавые заявления представителей США, ряда европейских государств о том, что, дескать, на российское продовольствие, на российские удобрения никакие санкции не распространяются», — сообщил он на брифинге.

Песков добавил, что юридически это действительно так, но на практике ситуация иная.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада не выполняют своих обещаний по исключению из санкций российских зерна и удобрений, из-за чего продовольствие не может попасть на мировые рынки.

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