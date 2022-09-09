В Совфеде осудили решение ЕС о приостановке упрощённого визового режима с Россией

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов в беседе с RT прокомментировал решение ЕС о приостановке упрощённого визового режима с Россией.

«Во-первых, не вижу здесь ничего сверхъестественного. Если они пытаются представить это как какие-то «адские» санкции, то это ошибочное представление. Во-вторых, эта тема касается менее одного процента граждан России, и то по касательной. Грубо говоря, если человек очень хочет, он всё равно найдёт способ проехать. А большинство вместо того, чтобы мучиться, просто избирают другие направления и забывают про этот Старый Свет», — уверен сенатор.

По его мнению, на подобное решение ЕС стоит отреагировать «асимметрично».

«Люди, которые принимают такого рода решения, к нам в определённом будущем не собираются, а люди, которые хотели бы к нам приехать, будут в ущербном положении находиться. Поэтому, как и сказал наш президент, здесь нам «зеркалить» не надо. Но и забывать такие поступки тоже не следует, поэтому несколько чувствительных асимметричных мер было бы кстати», — пояснил Климов.

Ранее стало известно, что Совет Европейского союза окончательно утвердил решение о приостановке упрощённого визового режима с Россией.

В заявлении уточняется, что это приведёт к увеличению визового сбора с €35 до €80, необходимости предоставления дополнительных документов, увеличению времени оформления визы и ужесточению правил выдачи многократных виз.

Отмечается, что решение вступит в силу 12 сентября.