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Депутат Чепа напомнил о негативном влиянии санкций против России на экономику Европы

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Полина Полетаева
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал заявление главы МИД Австрии Александера Шалленберга о возможности постепенного снятия санкций с России.
Депутат Чепа напомнил о негативном влиянии санкций против России на экономику Европы
  • РИА Новости

Шалленберг добавил, что санкции с каждым днём ​​становятся всё более эффективными. 

Чепа подчеркнул, что не согласен с мнением австрийского политика, отметив, что антироссийские санкции оказывают негативное влияние на экономику Европы. 

«Что он имеет в виду? Что эти санкции ломают экономику России? Этого не произошло. Что у нас рухнет ВВП? Этого не произошло. Обвал рубля? Этого не произошло, и мы видим обратный эффект. Да, стало сложнее работать по ряду направлений, но работа идёт. То, что возник экономический кризис в мире, конечно, негативно сказывается в том числе на нашей экономике. Но в значительно большей степени это сказывается на европейской экономике», — рассказал депутат.

При этом собеседник RT выразил согласие с той частью заявления, в которой говорится о возможности постепенного снятия санкций с России.

«В этом заинтересовано большое количество компаний, которые несут значительные убытки от санкций. Они начинают предпринимать различные шаги, чтобы обходить санкции. Я думаю, что австрийский товарищ прав в том, что санкции будут постепенно ослабевать», — добавил парламентарий.

Депутат также обратил внимание на то, что Россия не пойдёт на какие-либо уступки.

Ранее Шалленберг заявил о возможности постепенного снятия санкций с России в том случае, если Москва пойдёт на уступки.

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