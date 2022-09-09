Ульянов заявил, что страны Запада ввели против России 11 тысяч санкций

Западные страны ввели против России 11 тыс. санкций, заявил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Запад ввел рекордные 11 тыс. санкций против России. Российские граждане до сих пор этого не заметили», — написал он в своём Twitter.

По словам дипломата, при этом негативные последствия рестрикций их инициаторы уже ощущают на себе.

«Конечно, санкции кусаются. Вопрос в том, кого они больше кусают», — добавил Ульянов.

Ранее обозреватель Мэтью Карничниг написал в статье для Politico, что стратегия российских властей заставила Евросоюз понять, что Западу придётся ослабить антироссийские санкции.

По словам высокопоставленных должностных лиц, в Европейском союзе больше не думают над разработкой дополнительных ограничительных мер против России.