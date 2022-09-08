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Захарова: Москва не даст «замотать» историю с высказываниями Борреля о России

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Москва так и не получила запрошенную стенограмму с его высказываниями главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о России, российская сторона не позволит «замотать» эту историю, заявила представитель МИД Мария Захарова.
Захарова: Москва не даст «замотать» историю с высказываниями Борреля о России
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба МИД РФ

Речь идёт о выступлении Борреля, в ходе которого он допустил высказывания о «фашистской России», тогда как в ЕС позднее утверждали, что дипломат лишь сделал отсылку к заявлению одного из членов парламента.

«Мы ожидаем и настойчиво добиваемся получения официальной двуязычной стенограммы слов Борреля, направили в европейскую внешнеполитическую службу ноту с соответствующим требованием. Замотать эту историю ЕС мы не дадим, будем учитывать их реакцию при выстраивании дальнейшей линии в отношении с Евросоюзом», — сказала Мария Захарова.

Власти ЕС при этом должны найти в себе силы сказать правду, и сделать это публично, подчеркнула она. Слова Захаровой приводит РИА Новости.

Как ранее сообщил глава МИД России Сергей Лавров, Москва сделает выводы, если Евросоюз не предоставит стенограмму выступления Борреля.

Глава государства Владимир Путин предположил, что дипломат, рассуждая о «фашистской России», мелет языком, в чём он большой специалист.

Он также напомнил о событиях 1930-х годов в Испании, которые увенчались установлением военной диктатуры Франсиско Франко, и предложил подумать, какую бы позицию занял Боррель в то время.

Путин напомнил, что сегодня глава дипломатии ЕС поддерживает украинскую власть, первичным источником которой стал госпереворот, «и тогда он был бы на стороне фашистов наверняка».

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