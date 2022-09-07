Путин предположил, что Боррель поддержал бы фашистов во время гражданской войны в Испании

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, рассуждая о «фашистской России», мелет языком, в чём он большой специалист, заявил российский президент Владимир Путин. Он также напомнил о событиях 1930-х годов в Испании, которые увенчались установлением военной диктатуры Франсиско Франко.

«Мы видели призывы европейской дипломатии победить Россию на поле боя. Странная дипломатическая установка. Если бы он был министром обороны какой-то страны, можно было бы понять эту риторику, а для главного дипломата Евросоюза это звучит из его уст очень странно. Бог ему судья, пусть он излагает, что хочет», — сказал глава государства на Восточном экономическом форуме.

Рассуждая о государственном перевороте в Испании, Путин предложил подумать, на чьей стороне бы выступил сам Боррель, услышав сигнал о начале мятежа.

«Он бы взял в руки оружие? И на чьей бы он стороне был: на стороне демократически избранного левого правительства Испании того времени или на стороне путчистов? На мой взгляд, он был бы на стороне путчистов, потому что сегодня он поддерживает как раз таких же путчистов на территории Украины», — сказал государственный лидер.

Путин напомнил, что первичный источник власти на Украине сегодня — переворот 2014 года.

«Он их поддерживает. И тогда он был бы на стороне фашистов наверняка. Вот кто на стороне фашистов», — подчеркнул президент.

Как ранее сообщил глава МИД России, Москва сделает выводы, если Евросоюз не предоставит стенограмму выступления Жозепа Борреля о России.

В ЕС утверждают, что Боррель не называл Россию «фашистской», а сделал отсылку к заявлению одного из членов парламента, который употребил данное выражение.