Эрдоган: Запад находится в панике из-за предстоящей зимы и роста цен
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«Есть тема энергетического кризиса, цены растут. Сейчас Запад находится в панике относительно того, как проведёт нынешнюю зиму. В панике относительно того, что будет делать», — приводит его слова РИА Новости.
Эрдоган выразил надежду, что Европа сможет «пережить эти испытания» при условии принятия разумных мер.
Ранее в «Газпроме» сообщили о прекращении поставок газа по «Северному потоку».
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.