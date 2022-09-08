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Эрдоган: Запад находится в панике из-за предстоящей зимы и роста цен

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Западные страны на фоне растущих цен находятся в панике в преддверии зимы. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции в Хорватии.
Эрдоган: Запад находится в панике из-за предстоящей зимы и роста цен
  • AP
  • © Vahid Salemi

«Есть тема энергетического кризиса, цены растут. Сейчас Запад находится в панике относительно того, как проведёт нынешнюю зиму. В панике относительно того, что будет делать», — приводит его слова РИА Новости.

Эрдоган выразил надежду, что Европа сможет «пережить эти испытания» при условии принятия разумных мер.

Ранее в «Газпроме» сообщили о прекращении поставок газа по «Северному потоку».

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.

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