Эрдоган: Запад находится в панике из-за предстоящей зимы и роста цен

Западные страны на фоне растущих цен находятся в панике в преддверии зимы. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции в Хорватии.

«Есть тема энергетического кризиса, цены растут. Сейчас Запад находится в панике относительно того, как проведёт нынешнюю зиму. В панике относительно того, что будет делать», — приводит его слова РИА Новости.

Эрдоган выразил надежду, что Европа сможет «пережить эти испытания» при условии принятия разумных мер.

Ранее в «Газпроме» сообщили о прекращении поставок газа по «Северному потоку».

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.