Посол Индонезии: в повестке дня G20 нет вопроса о введении потолка цен на российскую нефть

В повестке дня G20 нет вопроса о введении потолка цен на российскую нефть, заявил в интервью РИА Новости посол Индонезии в Москве Хосе Таварес.

«Пока в повестке дня G20 нет планов обсуждать этот вопрос», — заявил Таварес.

При этом он допустил, что страны G7 могут обращаться отдельно к странам G20.

2 сентября министры финансов стран G7 согласились ввести потолок цены на нефть из России. В частности, «семёрка» запретит страхование судов перевозчикам российской нефти по ценам, превышающим установленный порог.

Как отмечали в Кремле, если российская нефть не будет поступать в Европу, то она пойдёт по альтернативным направлениям в те страны, которые действуют на рыночных условиях.

Президент России Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме заявил, что решение некоторых стран ввести ограничения цен на российские энергоносители «абсолютно тупое», ни к чему хорошему для его инициаторов оно не приведёт.