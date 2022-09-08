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Полянский: западные дипломаты «обрадовались» запросу СБ ООН по поставкам оружия Украине

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Западные дипломаты «обрадовались», что Россия запросила заседание СБ ООН по проблеме поставок вооружения Украине. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Как сообщил (постпред России при ООН. — RT) Василий Небензя в нашем выступлении, мы запросили провести до конца недели, желательно завтра после обеда, заседание СБ по вопросу угроз миру и безопасности, которые создают поставки западными странами оружия и боеприпасов на Украину», — заявил Полянский в Telegram.

По его словам, по лицам западных дипломатов «было видно, что наш сюрприз их порадовал».

Россия запросила на четверг, 8 сентября, заседание СБ ООН по вопросу поставок западного оружия Украине.

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