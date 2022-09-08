Полянский: западные дипломаты «обрадовались» запросу СБ ООН по поставкам оружия Украине

Западные дипломаты «обрадовались», что Россия запросила заседание СБ ООН по проблеме поставок вооружения Украине. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Как сообщил (постпред России при ООН. — RT) Василий Небензя в нашем выступлении, мы запросили провести до конца недели, желательно завтра после обеда, заседание СБ по вопросу угроз миру и безопасности, которые создают поставки западными странами оружия и боеприпасов на Украину», — заявил Полянский в Telegram.

По его словам, по лицам западных дипломатов «было видно, что наш сюрприз их порадовал».

Россия запросила на четверг, 8 сентября, заседание СБ ООН по вопросу поставок западного оружия Украине.