Небензя: Россия запросила на 8 сентября заседание СБ ООН по поставкам оружия Украине

Россия запросила на четверг, 8 сентября, заседание СБ ООН по вопросу поставок западного оружия Украине, заявил российский постпред Василий Небензя.

«Предлагаем завтра обсудить настоящую угрозу международному миру и безопасности, порождённую поставками иностранными государствами вооружения и продукции военного назначения на Украину», — приводит РИА Новости слова Небензи.

Он отметил, что российская сторона хотела бы видеть в качестве докладчика замгенсека ООН по разоружению Идзуми Накамицу.

Ранее жена украинского президента Владимира Зеленского Елена ответила на письмо сооснователя группы Pink Floyd Роджера Уотерса, в котором музыкант осудил поставки западного вооружения на Украину.