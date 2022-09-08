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Небензя: Россия запросила на 8 сентября заседание СБ ООН по поставкам оружия Украине

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Россия запросила на четверг, 8 сентября, заседание СБ ООН по вопросу поставок западного оружия Украине, заявил российский постпред Василий Небензя.

«Предлагаем завтра обсудить настоящую угрозу международному миру и безопасности, порождённую поставками иностранными государствами вооружения и продукции военного назначения на Украину», — приводит РИА Новости слова Небензи.

Он отметил, что российская сторона хотела бы видеть в качестве докладчика замгенсека ООН по разоружению Идзуми Накамицу.

Ранее жена украинского президента Владимира Зеленского Елена ответила на письмо сооснователя группы Pink Floyd Роджера Уотерса, в котором музыкант осудил поставки западного вооружения на Украину.

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