США заключили контракты на миллиарды долларов для восполнения запасов вооружений

Для восполнения запасов вооружений после поставок помощи на Украину США заключили с мая контракты на миллиарды долларов с компаниями ВПК, заявил замглавы Пентагона по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант.

Он напомнил, что при выделении военной помощи Киеву конгресс также выделяет средства на приобретение техники и вооружения для восполнения имеющихся вооружений. По словам Лапланта, на эти нужды было выделено около $12-13 млрд.

«Мы уже заключили контракты... на миллиарды долларов... (Представители отрасли. — RT) получают эти контракты с мая», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что Белый дом запросит у конгресса $11,7 млрд на помощь Украине и $2 млрд на снижение цен на топливо в США.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил, что Запад в рамках военной помощи поставляет Украине «хлам».