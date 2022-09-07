США заключили контракты на миллиарды долларов для восполнения запасов вооружений
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Он напомнил, что при выделении военной помощи Киеву конгресс также выделяет средства на приобретение техники и вооружения для восполнения имеющихся вооружений. По словам Лапланта, на эти нужды было выделено около $12-13 млрд.
«Мы уже заключили контракты... на миллиарды долларов... (Представители отрасли. — RT) получают эти контракты с мая», — цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что Белый дом запросит у конгресса $11,7 млрд на помощь Украине и $2 млрд на снижение цен на топливо в США.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил, что Запад в рамках военной помощи поставляет Украине «хлам».