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Администрация Байдена запросит у конгресса $11,7 млрд на помощь Украине

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Белый дом запросит у конгресса $11,7 млрд на помощь Украине и $2 млрд на снижение цен на топливо в США.
Администрация Байдена запросит у конгресса $11,7 млрд на помощь Украине
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

«Чтобы обеспечить нашу приверженность (помощи Украине. — RT) и немедленные нужды, мы запрашиваем $11,7 млрд на оборонную и экономическую помощь на первый квартал 2023-го фискального года», — приводит заявление администрации РИА Новости.

Кроме того, ещё $2 млрд в Белом доме запросили на разрешение ситуации на внутреннем энергетическом рынке и снижения цен на топливо.

31 августа координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты в предстоящие дни готовятся объявить о выделении новых военных поставок Украине.

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