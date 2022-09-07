Эрдоган допустил, что Запад в рамках военной помощи поставляет Украине «хлам»
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«Говорят, что оружие передаётся (Западом). На Украину отправляют хлам», — цитирует турецкого лидера РИА Новости.
Эрдоган добавил, что не считает политику США и ЕС в украинском вопросе правильной. По его мнению, Запад «проводит политику, основанную на провокациях».
Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер ранее выразил мнение, что Россия, уничтожая западное вооружение на Украине, демилитаризует Североатлантический альянс.