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Эрдоган допустил, что Запад в рамках военной помощи поставляет Украине «хлам»

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Запад отправляет на Украину «хлам» вместо оружия, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Такое мнение он выразил во время пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде.
Эрдоган допустил, что Запад в рамках военной помощи поставляет Украине «хлам»
  • AP
  • © Darko Vojinovic

«Говорят, что оружие передаётся (Западом). На Украину отправляют хлам», — цитирует турецкого лидера РИА Новости.

Эрдоган добавил, что не считает политику США и ЕС в украинском вопросе правильной. По его мнению, Запад «проводит политику, основанную на провокациях».

Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер ранее выразил мнение, что Россия, уничтожая западное вооружение на Украине, демилитаризует Североатлантический альянс.

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