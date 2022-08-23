Экс-разведчик США Риттер: Россия демилитаризует НАТО, уничтожая оружие на Украине

Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер считает, что Россия, уничтожая западное вооружение на Украине, демилитаризует Североатлантический альянс.

Такое мнение он выразил в эфире на YouTube-канале.

«Россия разгромила арсенал Украины, который был в распоряжении второй армии Европы ещё до начала поставок НАТО... а потом уничтожила всё то, что альянс передал Киеву, тем самым полностью выпотрошив свои запасы», — сказал Риттер.

По мнению эксперта, поддержка НАТО не помогла украинской армии усовершенствоваться, а ВСУ находятся в подавленном состоянии.

Он напомнил, что некоторые страны НАТО прекратили поставки оружия, потому что иначе они рисковали бы оказаться на «нулевом уровне оснащённости».

Кроме того, альянс не может быстро восстановить былой уровень обороноспособности из-за слабой промышленной базы, которая требует серьёзной модернизации.

«По сути, Москва успешно демилитаризовала альянс», — цитирует Риттера РИА Новости.

Как ранее заявил в статье для издания Newsweek аналитик Хорхе Гонсалес-Галларса, Испания отвернулась от Украины, не оправдав ожиданий масштабов военной помощи Киеву.

В начале августа в Николаевской области российскими военными был уничтожен арсенал с 45 тыс. т боеприпасов, поставленных Украине странами НАТО.