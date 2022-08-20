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Newsweek: Испания отвернулась от Украины по вопросу поставок оружия

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Испания отвернулась от Украины, не оправдав ожидания масштабов военной помощи Киеву, заявил в статье для издания Newsweek аналитик Хорхе Гонсалес-Галларса.

«Испания — аванпост НАТО, находящийся вдалеке от конфликта — овладела искусством дипломатии: щедро обещать и мало выполнять. Кому нужны враги с такими союзниками?», — говорится в материале.

Автор отмечает, что премьер Испании Педро Санчес весной обещал Украине масштабную военную помощь.

Гонсалес-Галларса пишет, что испанская сторона передала Киеву несколько единиц лёгкой артиллерии, одну эвакуационную бронемашину и небольшое количество противотанковых средств.

Он добавляет, что в результате украинцы «теряют веру в Испанию».

Ранее министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила о решении испанского правительства не передавать Киеву танки Leopard, поскольку они находятся в непригодном состоянии.

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