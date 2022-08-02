Министр обороны Испании заявила о решении не передавать Киеву танки Leopard
- AP
- © Carlos Alvarez
«Танки Leopard, которые много лет хранились в Сарагосе, не могут быть переданы, поскольку находятся в абсолютно плачевном состоянии», — цитирует Роблес РИА Новости.
По её словам, расконсервация этой техники может представлять опасность для тех, кто её использует.
Она добавила, что в Испании продолжают изучать все возможности оказания помощи Киеву.
В июне власти Испании принесли извинения Германии после новости о возможной поставке немецких танков Leopard A4 на Украину.