Министр обороны Испании заявила о решении не передавать Киеву танки Leopard 

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила о решении испанского правительства не передавать Киеву танки Leopard, поскольку они находятся в непригодном состоянии, сообщило агентство Servimedia.

«Танки Leopard, которые много лет хранились в Сарагосе, не могут быть переданы, поскольку находятся в абсолютно плачевном состоянии», — цитирует Роблес РИА Новости.

По её словам, расконсервация этой техники может представлять опасность для тех, кто её использует.

Она добавила, что в Испании продолжают изучать все возможности оказания помощи Киеву.

В июне власти Испании принесли извинения Германии после новости о возможной поставке немецких танков Leopard A4 на Украину.