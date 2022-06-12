BI: Испания извинилась за намерение направить немецкие танки ВСУ перед Германией
«Испанские чиновники извинились перед немецким правительством за то, что новость создала дополнительное давление и добавила поводов для волнения канцлеру Германии», — пишет Business Insider.
По информации издания, танки немецкого производства Leopard A4, имеющиеся у Испании, находятся в неисправном состоянии и требуют ремонта, поэтому, вопреки появившейся информации, не могут в ближайшее время быть отправлены Украине.
Уточняется, что военная техника могла быть передана стране только по согласованию с немецкой стороной в соответствии с контрактом.
Ранее газета El País со ссылкой на информированные источники сообщила, что правительство Испании обсуждает возможную поставку Украине тяжёлого вооружения, включая танки Leopard и зенитно-ракетные комплексы.