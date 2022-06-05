El País: власти Испании обсуждают поставки тяжёлого вооружения Украине
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Отмечается, что ранее Мадрид передавал Киеву только боеприпасы и лёгкое вооружение. В настоящее время испанские власти готовы направить Украине танки Leopard и батарею зенитных ракет.
Кроме того, испанские специалисты намерены обучить украинских военных управлению техникой.
Ранее зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что США и Европа воюют с Россией чужими руками, поставляя оружие Киеву.