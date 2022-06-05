El País: власти Испании обсуждают поставки тяжёлого вооружения Украине

Правительство Испании обсуждает возможную поставку Украине тяжёлого вооружения, включая танки Leopard и зенитно-ракетные комплексы. Об этом сообщает газета El País со ссылкой на информированные источники.

Отмечается, что ранее Мадрид передавал Киеву только боеприпасы и лёгкое вооружение. В настоящее время испанские власти готовы направить Украине танки Leopard и батарею зенитных ракет.

Кроме того, испанские специалисты намерены обучить украинских военных управлению техникой.

Ранее зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что США и Европа воюют с Россией чужими руками, поставляя оружие Киеву.