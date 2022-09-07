США провели испытательный пуск баллистической ракеты Minuteman III
- AFP
- © Clayton WEAR / US AIR FORCE
Об этом заявила в Twitter военно-воздушная база Ванденберг в Калифорнии.
Пуск провело Командование глобальных ударов ВВС США (Air Force Global Strike Command), он состоялся в 01:13 (11:13 мск).
Как ранее сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер, США заранее уведомили Россию о готовящемся запуске.
В августе США провели отложенный из-за напряжённости вокруг Тайваня учебный запуск МБР Minuteman III.
Британская газета Daily Express писала, что испытания в США межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III создают риск военной эскалации.