США провели испытательный пуск баллистической ракеты Minuteman III

Соединённые Штаты утром 7 сентября провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

Об этом заявила в Twitter военно-воздушная база Ванденберг в Калифорнии.

Пуск провело Командование глобальных ударов ВВС США (Air Force Global Strike Command), он состоялся в 01:13 (11:13 мск).

Как ранее сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер, США заранее уведомили Россию о готовящемся запуске.

В августе США провели отложенный из-за напряжённости вокруг Тайваня учебный запуск МБР Minuteman III.

Британская газета Daily Express писала, что испытания в США межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III создают риск военной эскалации.