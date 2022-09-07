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США провели испытательный пуск баллистической ракеты Minuteman III

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Соединённые Штаты утром 7 сентября провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
США провели испытательный пуск баллистической ракеты Minuteman III
  • AFP
  • © Clayton WEAR / US AIR FORCE

Об этом заявила в Twitter военно-воздушная база Ванденберг в Калифорнии.

Пуск провело Командование глобальных ударов ВВС США (Air Force Global Strike Command), он состоялся в 01:13 (11:13 мск).

Как ранее сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер, США заранее уведомили Россию о готовящемся запуске.

В августе США провели отложенный из-за напряжённости вокруг Тайваня учебный запуск МБР Minuteman III.

Британская газета Daily Express писала, что испытания в США межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III создают риск военной эскалации.

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