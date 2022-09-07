военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

FT: крупнейший поставщик газа в Британии обратился «за многомиллиардными кредитами»

Короткая ссылка
Компания Centrica — крупнейший поставщик газа и электроэнергии в Великобритании — обратилась «за многомиллиардными кредитами» в связи с энергетическим кризисом. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

«Сокращение Россией поставок газа в Европу привело к резкому росту оптовых цен и сумм, вносимых в качестве залога на торговых биржах», — говорится в материале.

Отмечается, что средства необходимы компании Centrica для повышения ликвидности на фоне чрезвычайной нестабильности на энергетических рынках.

Financial Times ранее допустила, что многие предприятия в Британии могут закрыться в связи с сокращением поставок газа и наступлением энергетического кризиса.

Как информировало агентство Bloomberg, в Великобритании существуют риски закрытия шести из десяти предприятий на фоне растущих цен на электроэнергию.

Библиотека палаты общин Великобритании выпустила доклад, в котором сообщается о повсеместном росте стоимости жизни в Соединённом Королевстве с начала 2021 года, связанном в том числе с ситуацией на Украине. В докладе также спрогнозировали рост бедности в стране в 2023 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить