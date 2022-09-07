FT: крупнейший поставщик газа в Британии обратился «за многомиллиардными кредитами»

Компания Centrica — крупнейший поставщик газа и электроэнергии в Великобритании — обратилась «за многомиллиардными кредитами» в связи с энергетическим кризисом. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

«Сокращение Россией поставок газа в Европу привело к резкому росту оптовых цен и сумм, вносимых в качестве залога на торговых биржах», — говорится в материале.

Отмечается, что средства необходимы компании Centrica для повышения ликвидности на фоне чрезвычайной нестабильности на энергетических рынках.

Financial Times ранее допустила, что многие предприятия в Британии могут закрыться в связи с сокращением поставок газа и наступлением энергетического кризиса.

Как информировало агентство Bloomberg, в Великобритании существуют риски закрытия шести из десяти предприятий на фоне растущих цен на электроэнергию.

Библиотека палаты общин Великобритании выпустила доклад, в котором сообщается о повсеместном росте стоимости жизни в Соединённом Королевстве с начала 2021 года, связанном в том числе с ситуацией на Украине. В докладе также спрогнозировали рост бедности в стране в 2023 году.