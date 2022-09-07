FT: крупнейший поставщик газа в Британии обратился «за многомиллиардными кредитами»
«Сокращение Россией поставок газа в Европу привело к резкому росту оптовых цен и сумм, вносимых в качестве залога на торговых биржах», — говорится в материале.
Отмечается, что средства необходимы компании Centrica для повышения ликвидности на фоне чрезвычайной нестабильности на энергетических рынках.
Financial Times ранее допустила, что многие предприятия в Британии могут закрыться в связи с сокращением поставок газа и наступлением энергетического кризиса.
Как информировало агентство Bloomberg, в Великобритании существуют риски закрытия шести из десяти предприятий на фоне растущих цен на электроэнергию.
Библиотека палаты общин Великобритании выпустила доклад, в котором сообщается о повсеместном росте стоимости жизни в Соединённом Королевстве с начала 2021 года, связанном в том числе с ситуацией на Украине. В докладе также спрогнозировали рост бедности в стране в 2023 году.