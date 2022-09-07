Совбез ООН осудил теракт у российского посольства в Кабуле

Совет Безопасности ООН осудил теракт у посольства России в Кабуле, в результате которого погибли двое сотрудников российской дипмиссии.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Члены Совета безопасности самым решительным образом осудили... террористический акт у посольства России в Кабуле», — говорится в заявлении.

СБ ООН призвал обеспечить охрану и безопасность дипломатических и консульских помещений и персонала государств-членов ООН.

5 сентября в Кабуле в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России боевик привёл в действие взрывное устройство. В результате теракта погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан также есть пострадавшие.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на то, что устроившие теракт в ближайшее время понесут наказание.