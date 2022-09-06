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В СБ России связали взрыв у посольства в Кабуле с ослаблением антитеррористических мер

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Взрыв у посольства России в Кабуле произошёл из-за ослабления антитеррористических мер, заявил заместитель секретаря российского Совета безопасности Юрий Коков.
В СБ России связали взрыв у посольства в Кабуле с ослаблением антитеррористических мер
  • AFP
  • © Wakil KOHSAR

Он подчеркнул, что ещё слишком рано говорить о победе над международным терроризмом, поскольку сотни различных террористических группировок продолжают свою работу по всему миру.

«А наиболее крупные из них, такие как запрещённые в России террористические организации «Аль-Каида»* и ИГ**, не оставляют намерений по созданию на отдельных, прежде всего нестабильных, территориях террористических анклавов — так называемых халифатов», — рассказал Коков в интервью «Российской газете».

По мнению замсекретаря Совбеза, в этой связи даже незначительное ослабление реализуемых антитеррористических мер станет причиной нового всплеска террористической активности.

«Ярким свидетельством этому стала террористическая акция у посольства России в Кабуле в этот понедельник, в результате которой пострадали десятки человек и имеются многочисленные человеческие жертвы», — констатировал Коков.

5 сентября в Кабуле в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России боевик привёл в действие взрывное устройство. В результате теракта погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан также есть пострадавшие.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на то, что устроившие теракт в ближайшее время понесут наказание.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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