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Politico: Венгрия попросила ЕС снять санкции с ряда российских бизнесменов

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Венгрия попросила власти Евросоюза снять санкции с нескольких российских бизнесменов. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

«Будапешт попросил убрать из санкционного списка ЕС трёх граждан России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Венгрия просит снять санкции с предпринимателей Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова.

В феврале ЕС включил в санкционный список ряд российских чиновников и бизнесменов, включая Алишера Усманова.

Позднее Усманов подал иск в Европейский суд, опротестовав своё включение в санкционный список Европейского союза.

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