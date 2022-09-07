Politico: Венгрия попросила ЕС снять санкции с ряда российских бизнесменов
«Будапешт попросил убрать из санкционного списка ЕС трёх граждан России», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Венгрия просит снять санкции с предпринимателей Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова.
В феврале ЕС включил в санкционный список ряд российских чиновников и бизнесменов, включая Алишера Усманова.
Позднее Усманов подал иск в Европейский суд, опротестовав своё включение в санкционный список Европейского союза.