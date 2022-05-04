Усманов подал иск в Европейский суд из-за попадания в санкционный список

Предприниматель Алишер Усманов подал иск в Европейский суд, опротестовав своё включение в санкционный список Европейского союза.

Информацию об этом подтвердили ТАСС в пресс-службе суда.

«Иск господина Алишера Усманова против Совета (ЕС. — RT) подан 29 апреля. Истец требует отмены решения Совета о введении в его отношении ограничительных мер и приостановки исполнения запретительных мер до вынесения судебного решения», — сообщили в пресс-службе.

В феврале ЕС включил в санкционный список ряд российских чиновников и бизнесменов, включая Алишера Усманова.