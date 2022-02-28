ЕС включил в санкционный список ряд российских чиновников и бизнесменов

В санкционный список Евросоюза включили главу «Роснефти» Игоря Сечина, главу «Транснефти» Николая Токарева, а также бизнесменов Алишера Усманова, Михаила Фридмана, Алексея Мордашова, Геннадия Тимченко.

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