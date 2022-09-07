Сенатор Пушков оценил возможность Индии и Китая установить потолок цен на нефть из России

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал возможность властей Индии и Китая установить потолок цен на нефть из России.

«Подтянуть Китай и Индию к своей политике «потолка» для цены на российскую нефть — сверх-задача администрации США. Вряд ли, впрочем, ей это удастся», — написал он в Telegram.

Пушков отметил, что возможность введения Китаем потолка цен на российскую нефть «выглядит невероятной».

«Да и Индия — маловероятный кандидат на участие в такой коалиции, как по политическим (хорошие отношения с Москвой), так и экономическим причинам (потребность в российской нефти)», — заключил он.

2 сентября министры финансов стран G7 согласились ввести потолок цены на нефть из России. В частности, «семёрка» запретит страхование судов перевозчикам российской нефти по ценам, превышающим установленный порог.

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо в интервью агентству Bloomberg заявил, что Индия открыта к предложению установить потолок цен на российскую нефть и посылает «обнадёживающие» сигналы по данной инициативе.

Как отмечали в Кремле, если российская нефть не будет поступать в Европу, то она пойдёт по альтернативным направлениям в те страны, которые действуют на рыночных условиях.