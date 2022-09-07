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Экс-премьер Италии Конте заявил об ущербе от антироссийских санкций

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Лидер «Движения пяти звёзд», экс-премьер Италии Джузеппе Конте в интервью газете Corriere della Sera заявил о вреде от антироссийских санкций.

«В отношении санкций, которые нам крайне вредят, скажем, они не очень воздействуют на Россию... Кто-то полагал, что российская экономика будет на коленях, ... но это от незнания, как структурирована российская экономика», — заявил Конте.

При этом он выступил в пользу сохранения санкционного давления, назвав это «принципиальным вопросом» для Европы.

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер ранее в интервью газете Bild предупредил об угрозе падения уровня жизни целых слоёв населения, а также о волне банкротств в Германии из-за энергетического кризиса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что именно антироссийские меры привели к энергетическому кризису.

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