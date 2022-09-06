Белый дом: США помогают Европе в ситуации с газом

Соединённые Штаты оказывают помощь своим европейским союзникам в обеспечении достаточных запасов газа в связи с остановкой поставок по газопроводу «Северный поток». Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Нехватка газа в Европе будет восполнена к зиме, поэтому у нас есть над чем работать», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, США находятся в тесном контакте с европейскими странами по этому вопросу.

Как сообщила пресс-служба «Газпрома» 2 сентября, при проведении регламентных работ на агрегате Trent 60 на КС «Портовая» была обнаружена утечка масла.

Впоследствии «Газпром» полностью остановил поставки по «Северному потоку» до устранения неполадок.

Министр энергетики России Николай Шульгинов сообщил, что прокачка газа по «Северному потоку» возобновится после выполнения контракта по ремонту турбины.