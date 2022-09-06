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Обозреватель Die Welt заявил, что Украина не сможет «вернуть» Крым из-за политики Шольца

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Политика канцлера Германии Олафа Шольца не позволит Украине «вернуть» Крым. Об этом пишет обозреватель Die Welt Кристоф Шильтц.
Обозреватель Die Welt заявил, что Украина не сможет «вернуть» Крым из-за политики Шольца
  • AFP
  • © John MACDOUGALL

«Мировое сообщество уже давно смирилось с вхождением полуострова в состав России… Возврат Крыма — это химера», — приводит РИА Новости его заявление.

Шильтц считает, что киевские власти должны ставить перед собой достижимые цели. К примеру, не потерять контроль над оставшейся частью Донбасса до зимы.

«Без поставок тяжёлого вооружения в ближайшее время Украина будет не в состоянии вернуть себе ни одну из утраченных областей», — подчеркнул журналист.

Обозреватель отметил, что Берлин не готов передавать Киеву танки «Леопард 2» и БМП «Мардер».

«С Олафом Шольцем Украина конфликт не выиграет. Похоже, что немецкий канцлер боится Путина», — сообщил Шильтц.

В августе украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев «заберёт» у России Крым «любыми средствами».

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT заявил, что Зеленский погружает в мир иллюзий население Украины.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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