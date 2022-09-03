Политолог Орлов: Зеленский погружает в мир иллюзий население Украины

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT поддержал заявление бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера о том, что угрозы украинского лидера Владимира Зеленского вернуть Крым военным путём лишены смысла.

«Господин Зеленский давно живёт в параллельной реальности и продолжает погружать в мир иллюзий всё население Украины», — считает политолог.

Он подчеркнул, что высказывания президента Украины связаны с попыткой «выдать желаемое за действительное».

«Это стремление реабилитироваться перед своими заокеанскими кураторами», — сказал Орлов.

Ранее Зеленский заявил, что Киев «заберёт» у России Крым «любыми средствами». Шрёдер на это ответил, что угрозы украинского лидера вернуть Крым военным путём лишены смысла.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.