Политолог Орлов: Зеленский погружает в мир иллюзий население Украины
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«Господин Зеленский давно живёт в параллельной реальности и продолжает погружать в мир иллюзий всё население Украины», — считает политолог.
Он подчеркнул, что высказывания президента Украины связаны с попыткой «выдать желаемое за действительное».
«Это стремление реабилитироваться перед своими заокеанскими кураторами», — сказал Орлов.
Ранее Зеленский заявил, что Киев «заберёт» у России Крым «любыми средствами». Шрёдер на это ответил, что угрозы украинского лидера вернуть Крым военным путём лишены смысла.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.