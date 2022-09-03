военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Бывший канцлер ФРГ Шрёдер назвал заявления Зеленского вернуть Крым бессмысленными

Короткая ссылка
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил, что угрозы украинского лидера Владимира Зеленского вернуть Крым военным путём лишены смысла.

«Идея о том, что президент Зеленский сможет получить Крым военным путём, — это бред», — заявил он в интервью ABC.

Шрёдер напомнил, что Крым стал частью УССР только потому, что так решил советский лидер Никита Хрущёв.

«И сделал он это, потому что думал, что СССР проживёт столько же, сколько католическая церковь, что, к счастью, оказалось не так», — заключил бывший канцлер.

Ранее Зеленский заявил, что Киев «заберёт» у России Крым «любыми средствами». Об этом он сказал, выступая на саммите «Крымской платформы».

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить