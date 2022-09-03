Бывший канцлер ФРГ Шрёдер назвал заявления Зеленского вернуть Крым бессмысленными

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил, что угрозы украинского лидера Владимира Зеленского вернуть Крым военным путём лишены смысла.

«Идея о том, что президент Зеленский сможет получить Крым военным путём, — это бред», — заявил он в интервью ABC.

Шрёдер напомнил, что Крым стал частью УССР только потому, что так решил советский лидер Никита Хрущёв.

«И сделал он это, потому что думал, что СССР проживёт столько же, сколько католическая церковь, что, к счастью, оказалось не так», — заключил бывший канцлер.

Ранее Зеленский заявил, что Киев «заберёт» у России Крым «любыми средствами». Об этом он сказал, выступая на саммите «Крымской платформы».

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.