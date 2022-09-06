МИД России раскрыл личности погибших в результате теракта сотрудников посольства в Кабуле

В результате теракта у посольства России в Кабуле 5 сентября погибли второй секретарь Михаил Шах и специалист-эксперт Кужугет Адыгжы, заявило российское Министерство иностранных дел.

«Руководство МИД России с глубоким прискорбием сообщает, что 5 сентября 2022 года трагически погибли при теракте в Афганистане сотрудники посольства России в Кабуле — второй секретарь Михаил Шах и специалист-эксперт Кужугет Адыгжы Сергеевич», — говорится в сообщении.

Михаил Шах участвовал в организации с августа по декабрь 2021 года вывозных рейсов россиян и представителей других стран, а также содействовал в получении гуманитарных грузов из России для помощи населению Афганистана.

Кужугет Адыгжы «внёс большой вклад в обеспечение безопасности посольства и его сотрудников», он также участвовал в организации вывозных рейсов в 2021 году.

5 сентября в Кабуле в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России боевик привёл в действие взрывное устройство. В результате теракта погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан также есть пострадавшие.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на то, что устроившие теракт в ближайшее время понесут наказание.

Исполняющий обязанности главы МИД Афганистана Амир Хан Муттаки заявил, что все необходимые меры по расследованию теракта будут приняты.