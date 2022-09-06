США осудили теракт у российского посольства в Кабуле

Соединённые Штаты осуждают теракт у посольства России в Кабуле, в результате которого погибли двое сотрудников российской дипмиссии.

Об этом говорится в заявлении спецпредставителя США по Афганистану Томаса Уэста.

«Соединённые Штаты осуждают сегодняшнюю террористическую атаку у посольства России в Кабуле, и я выражаю свои глубочайшие соболезнования семьям погибших и пострадавших», — написал Уэст в Twitter.

5 сентября в Кабуле в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России боевик привёл в действие взрывное устройство. В результате теракта погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан также есть пострадавшие.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что устроившие теракт в ближайшее время понесут наказание.

Исполняющий обязанности главы МИД Афганистана Амир Хан Муттаки заявил, что все необходимые меры по расследованию теракта будут приняты.

Как позднее сообщила отслеживающая деятельность террористов SITE Intelligence Group, боевики «Вилаят Хорасан» — афганского филиала «Исламского государства»* — взяли ответственность за теракт у российского посольства в Кабуле.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.