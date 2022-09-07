Конгрессу США предложили оценить готовность морской пехоты на фоне СВО на Украине
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Как отмечается в докладе, американский корпус морской пехоты намерен провести реорганизацию своих сил в рамках инициативы Force Design 2030.
В частности, планируется сформировать как минимум три прибрежных полка морской пехоты (ППМП), «организованных, подготовленных и оснащённых для выполнения ряда задач на спорных морских территориях».
По словам аналитиков конгресса, новые подразделения разрабатываются для действий в Индо-Тихоокеанском регионе, однако спецоперация России на Украине «изменила глобальную обстановку в сфере безопасности». На этом фоне могут назреть вопросы о возможной роли ППМП за пределами обозначенного региона, говорится в докладе.
При этом в службе предложили конгрессменам оценить структуру и оснащение прибрежных полков.
«Продуманы ли структура и оснащение ППМП таким образом, чтобы при необходимости они могли успешно способствовать выполнению обязательств США по линии НАТО?» — говорится в документе.
Аналитики также посоветовали изучить целесообразность выделения дополнительных структурных элементов и систем на создание прибрежных полков «для содействия операциям за пределами Индо-Тихоокеанского региона».
В сводке сообщается, что ППМП потребуются лёгкие десантные корабли. Военно-морские силы США намеревались закупить 35 единиц. Предполагалось, что первое судно поступит в 2023 финансовом году, но закупку отложили до 2025-го.
Исследователи предложили обсудить риски, связанные с формированием ППМП, в случае если будет закуплено меньше кораблей или сроки их поставок будут увеличены.
«Конгресс может принять решение о пересмотре приоритетов относительно кораблестроительного плана ВМС или предоставлении дополнительного финансирования для программы разработки лёгкого десантного корабля», — добавили в службе.
В документе обозначено, что цель реорганизации корпуса морской пехоты заключается в том, чтобы делать больший упор на боевые действия с применением экспедиционных военно-морских сил.
Кроме того, изменения должны привести к большему соответствию Стратегии национальной обороны США в части «стратегического соперничества с Китаем и Россией».
Ранее в Исследовательской службе конгресса США оценили российские и китайские артиллерийские системы. По мнению специалистов, вооружение представляет вызов для американских сухопутных войск.